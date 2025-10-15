https://ria.ru/20251015/sotrudnichestvo-2048392013.html
Президент Сирии рассказал о сотрудничестве страны с Россией
Президент Сирии рассказал о сотрудничестве страны с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии рассказал о сотрудничестве страны с Россией
Россию и Сирию связывают серьёзные мосты сотрудничества, в том числе и материального, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. РИА Новости, 15.10.2025
