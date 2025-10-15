Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/smi-2048365529.html
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ
Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию лидера США Дональда Трампа для того, чтобы... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:39:00+03:00
2025-10-15T12:39:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_0:148:1827:1176_1920x0_80_0_0_0c2dba6c912187cb862641f73e3f8d2e.jpg
https://ria.ru/20251014/kreml-2048155060.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_236:0:1827:1193_1920x0_80_0_0_a1630fcb2fa6e78d791bf0c5e6b866dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ

MEE: Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа и заняться своим бизнесом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию лидера США Дональда Трампа для того, чтобы уделять больше внимания своему бизнесу, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на два осведомленных неназванных источника.
В конце сентября газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США заявляла, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года.
«
"Уиткофф панирует покинуть администрацию (Трампа - ред.) для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке", - пишет издание со ссылкой на оба источника.
Издание не уточняет, когда именно спецпосланник может покинуть свой пост.
Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
14 октября, 12:56
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала