Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос