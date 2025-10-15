Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/siyyarto-2048366492.html
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России
Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:47:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
евросоюз
венгрия
россия
в мире
петер сийярто
украина
санкции в отношении россии
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20251014/frantsiya-2048125325.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_47:0:1723:1257_1920x0_80_0_0_a173a5222eea393848f7ea8a5a030952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, венгрия, россия, в мире, петер сийярто, украина, санкции в отношении россии, российская энергетическая неделя — 2025
Евросоюз, Венгрия, Россия, В мире, Петер Сийярто, Украина, Санкции в отношении России, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России

Сийярто озвучил позицию Венгрии по использованию ЕС активов России для Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Французский посол сделал громкое заявление о российских активах
14 октября, 10:43
 
ЕвросоюзВенгрияРоссияВ миреПетер СийяртоУкраинаСанкции в отношении РоссииРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала