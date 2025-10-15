Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 15.10.2025 (обновлено: 10:41 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/siyyarto-2048323522.html
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.10.2025
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто
Венгрия никому не позволит диктовать, у кого Будапешт может приобретать энергоресурсы, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:02:00+03:00
2025-10-15T10:41:00+03:00
венгрия
в мире
будапешт
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_0:24:1963:1128_1920x0_80_0_0_e1711152b8726633e844c527a2b4b8c4.jpg
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048324814.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_122:0:1842:1290_1920x0_80_0_0_53035e06d465b0e07facb7132521d69a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, в мире, будапешт, петер сийярто
Венгрия, В мире, Будапешт, Петер Сийярто
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия никому не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Венгрия никому не позволит диктовать, у кого Будапешт может приобретать энергоресурсы, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«
"Мы (Венгрия - ред.) никогда не позволим ни одной стране оказывать давление на нас в рамках нашей энергетической безопасности. Сейчас наш энергетический комплекс безопасен", - сказал Сийярто на РЭН.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто назвал призывы отказаться от энергоресурсов из России сумасшествием
Вчера, 10:10
 
ВенгрияВ миреБудапештПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала