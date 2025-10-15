https://ria.ru/20251015/siyyarto--2048379309.html
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:47:00+03:00
2025-10-15T13:47:00+03:00
2025-10-15T13:47:00+03:00
москва
еврокомиссия
венгрия
россия
российская энергетическая неделя — 2025
петер сийярто
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20251015/siyyarto--2048313772.html
москва
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_47:0:1723:1257_1920x0_80_0_0_a173a5222eea393848f7ea8a5a030952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, еврокомиссия, венгрия, россия, российская энергетическая неделя — 2025, петер сийярто, евросоюз, в мире
Москва, Еврокомиссия, Венгрия, Россия, Российская энергетическая неделя — 2025, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
ЕК призвал Сийярто уважать общеевропейскую позицию в отношении России