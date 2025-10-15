ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер.