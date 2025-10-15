Рейтинг@Mail.ru
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
13:47 15.10.2025
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву
ЕК выразил недовольство в связи с визитом Сийярто в Москву

Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер.
"Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, - это неправильное послание… потому что время и контекст имеют значение", - заявила она.
Петер Сийярто находится в Москве для участия в Российской энергетической неделе-2025.
Сийярто на русском поблагодарил за приглашение на РЭН
