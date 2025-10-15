Рейтинг@Mail.ru
14:22 15.10.2025
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что Дамаск постарается перезапустить РИА Новости, 15.10.2025
Варвара Скокшина
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что Дамаск постарается перезапустить комплекс отношений с РФ, подчеркнув важность поддержания стабильности в регионе.
"Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе, и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом.", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава Сирии аш-Шараа назвал свой визит в Россию очень серьезным
