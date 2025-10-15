https://ria.ru/20251015/siriya-2048391068.html
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что Дамаск постарается перезапустить РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии аш-Шараа заявил, что планирует перезапустить отношения с Россией