Президент Сирии прибыл в Кремль
14:11 15.10.2025 (обновлено: 14:24 15.10.2025)
Президент Сирии прибыл в Кремль
Президент Сирии прибыл в Кремль
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии прибыл в Кремль

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Сирийский лидер находится в Москве с рабочим визитом.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
