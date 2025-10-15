https://ria.ru/20251015/sirii-2048385901.html
Президент Сирии прибыл в Кремль
Президент Сирии прибыл в Кремль - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии прибыл в Кремль
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 15.10.2025
