"Алкоголь разрушил мозг". Поляки высмеяли планы Сикорского по России
15:03 15.10.2025
"Алкоголь разрушил мозг". Поляки высмеяли планы Сикорского по России
"Алкоголь разрушил мозг". Поляки высмеяли планы Сикорского по России
Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о России вызвали бурную реакцию среди читателей интернет-издания Gazeta.pl.
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, радослав сикорский, валерий герасимов, мид польши
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Валерий Герасимов, МИД Польши

"Алкоголь разрушил мозг". Поляки высмеяли планы Сикорского по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о России вызвали бурную реакцию среди читателей интернет-издания Gazeta.pl.
Ранее Сикорский призвал ужесточить санкции против России ради окончания конфликта на Украине, а также заявил, что "достаточно одного звонка Владимира Путина генералу армии Валерию Герасимову с приказом вывести войска".
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин
Вчера, 14:45
"Хвастун и нарцисс, он подчиняет политику своей главной цели — саморекламе и повышению собственного эго", — написал один из пользователей.
"Путин не капитулирует, потому что у него мощная поддержка в России. Россияне готовы идти на жертвы ради защиты России", — оставил комментарий другой читатель.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Закрой варежку!" Выпад Сикорского в адрес России разозлил поляков
10 октября, 17:00
"Сикорский — тот идиот, который последовал за президентом Навроцким в США и сделал селфи перед Белым домом, потому что этого хама не пустили", — отметил третий комментатор.
"Алкоголь уже разрушил мозг", — предположил еще один пользователь.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
13 октября, 13:04
"Мир уже четвертый год пытается найти рецепт завершения этого конфликта, и вот появляется Радек и открывает Америку! Оказывается, просто Путин должен позвонить Герасимову и отдать приказ прекратить огонь. Гениально! А как заставить Путина сделать этот звонок? Все просто — нужны санкции. Блестящий план! Жаль, что Нобелевскую премию мира уже вручили", — иронично написал читатель.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Безумие". СМИ раскрыли, как Польша с Германией поссорились из-за России
13 октября, 21:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ
 
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Валерий Герасимов, МИД Польши
 
 
