МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о России вызвали бурную реакцию среди читателей интернет-издания Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о России вызвали бурную реакцию среди читателей интернет-издания Gazeta.pl

"Хвастун и нарцисс, он подчиняет политику своей главной цели — саморекламе и повышению собственного эго", — написал один из пользователей.

"Путин не капитулирует, потому что у него мощная поддержка в России. Россияне готовы идти на жертвы ради защиты России", — оставил комментарий другой читатель.

"Сикорский — тот идиот, который последовал за президентом Навроцким в США и сделал селфи перед Белым домом, потому что этого хама не пустили", — отметил третий комментатор.

"Алкоголь уже разрушил мозг", — предположил еще один пользователь.

"Мир уже четвертый год пытается найти рецепт завершения этого конфликта, и вот появляется Радек и открывает Америку ! Оказывается, просто Путин должен позвонить Герасимову и отдать приказ прекратить огонь. Гениально! А как заставить Путина сделать этот звонок? Все просто — нужны санкции. Блестящий план! Жаль, что Нобелевскую премию мира уже вручили", — иронично написал читатель.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.