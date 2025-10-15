Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"

«

"Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".