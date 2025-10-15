https://ria.ru/20251015/sijjarto-2048362116.html
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе" - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:25:00+03:00
2025-10-15T12:25:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
экономика
венгрия
петер сийярто
в мире
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20251015/vengrija-2048347830.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_47:0:1723:1257_1920x0_80_0_0_a173a5222eea393848f7ea8a5a030952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, петер сийярто, в мире, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Сийярто: объем поставок нефти по «Дружбе» в 2025 году составит 5 млн тонн
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.