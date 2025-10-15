Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе" - РИА Новости, 15.10.2025
12:25 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр... РИА Новости, 15.10.2025
экономика
венгрия
петер сийярто
в мире
российская энергетическая неделя — 2025
экономика, венгрия, петер сийярто, в мире, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"

Сийярто: объем поставок нефти по «Дружбе» в 2025 году составит 5 млн тонн

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объем поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составит порядка 5 миллионов тонн, такой же объем ожидается в 2026 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Я думаю, где-то в районе 5 миллионов тонн. Сейчас он около 3,6 миллиона тон, согласно контракту поступает около 5,5 миллиона тонн. На следующий год мы ожидаем примерно такой же объем", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Вчера, 11:35
 
