Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 15.10.2025
Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине
Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине
Глава украинского минобороны Украины Денис Шмыгаль вдвое повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине на 2026 год, по его словам, Киев сможет... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:48:00+03:00
2025-10-15T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
денис шмыгаль
марк рютте
сергей лавров
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, денис шмыгаль, марк рютте, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине

Шмыгаль за несколько часов вдвое повысил прогноз по созданию БПЛА на 2026 год

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава украинского минобороны Украины Денис Шмыгаль вдвое повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине на 2026 год, по его словам, Киев сможет производить 20 миллионов дронов при финансировании партнеров вместо 10 миллионов, о которых он заявлял несколько часов назад.
Ранее министр заявлял, что Украина сможет производить 10 миллионов дронов в следующем году. Шмыгаль не уточнял, какие именно типы беспилотников будут производиться.
"В 2026 году мы сможем создать 20 миллионов дронов FPV, IRS и других типов, если партнеры предоставят необходимое финансирование", - заявил министр на пресс-конференции глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
В начале августа Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДенис ШмыгальМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала