Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава украинского минобороны Украины Денис Шмыгаль вдвое повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине на 2026 год, по его словам, Киев сможет производить 20 миллионов дронов при финансировании партнеров вместо 10 миллионов, о которых он заявлял несколько часов назад.
В начале августа Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.