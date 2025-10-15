Шмыгаль повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава украинского минобороны Украины Денис Шмыгаль вдвое повысил прогнозы по производству беспилотников на Украине на 2026 год, по его словам, Киев сможет производить 20 миллионов дронов при финансировании партнеров вместо 10 миллионов, о которых он заявлял несколько часов назад.