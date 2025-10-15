Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут о жалобах Киева на трещины в санкционном режиме ЕС
08:57 15.10.2025
СМИ пишут о жалобах Киева на трещины в санкционном режиме ЕС
СМИ пишут о жалобах Киева на трещины в санкционном режиме ЕС
в мире
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
в мире, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ пишут о жалобах Киева на трещины в санкционном режиме ЕС

Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Блумберг.
«
"Власюк... заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - говорится в сообщении агентства.
Власюк также выступил с призывом к ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний.
В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Заголовок открываемого материала