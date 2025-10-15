МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Блумберг.
«
"Власюк... заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - говорится в сообщении агентства.
Власюк также выступил с призывом к ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний.
В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.