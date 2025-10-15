Рейтинг@Mail.ru
22:56 15.10.2025
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией
Игорь Наймушин. Министр финансов Сирии Мухаммед Барния в беседе с РИА Новости выразил уверенность в постепенном улучшении отношений Дамаска и Москвы. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, сирия, дамаск (город), москва, владимир путин, ахмед аш-шараа, мвф, всемирный банк
В мире, Сирия, Дамаск (город), Москва, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, МВФ, Всемирный банк
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией

Глава Минфина Сирии Барния уверен в постепенном улучшении отношений с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Министр финансов Сирии Мухаммед Барния в беседе с РИА Новости выразил уверенность в постепенном улучшении отношений Дамаска и Москвы.
"Я считаю, что отношения будут постепенно улучшаться… Потребуется время, но они постепенно улучшатся", - сообщил он на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая отношения Дамаска и Москвы.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа
Вчера, 18:15
 
