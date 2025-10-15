https://ria.ru/20251015/rossiya-2048498913.html
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией
Игорь Наймушин. Министр финансов Сирии Мухаммед Барния в беседе с РИА Новости выразил уверенность в постепенном улучшении отношений Дамаска и Москвы. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:56:00+03:00
2025-10-15T22:56:00+03:00
2025-10-15T22:56:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
москва
владимир путин
ахмед аш-шараа
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251015/siriya-2048451968.html
сирия
дамаск (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), москва, владимир путин, ахмед аш-шараа, мвф, всемирный банк
В мире, Сирия, Дамаск (город), Москва, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, МВФ, Всемирный банк
Глава Минфина Сирии уверен в постепенном улучшении отношений с Россией
Глава Минфина Сирии Барния уверен в постепенном улучшении отношений с Россией