Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию - РИА Новости, 15.10.2025
22:54 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048498652.html
Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию
Политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков в стране, говорится в концепции... РИА Новости, 15.10.2025
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков в стране, говорится в концепции миграционной политики, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Общемировые тенденции миграционных процессов, геополитическая ситуация, политическое и экономическое давление некоторых иностранных государств на Российскую Федерацию не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
