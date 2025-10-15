https://ria.ru/20251015/rossiya-2048373283.html
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:10:00+03:00
2025-10-15T13:10:00+03:00
2025-10-15T13:23:00+03:00
в мире
россия
грузия
москва
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg
https://ria.ru/20251008/mid-2047142591.html
россия
грузия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_0f5d29166ffb59f6d81301ec2bd90f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, москва, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
В мире, Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
Песков: Россия не выплатит Грузии 253 млн евро по решению ЕСПЧ