Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 15.10.2025 (обновлено: 13:23 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048373283.html
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:10:00+03:00
2025-10-15T13:23:00+03:00
в мире
россия
грузия
москва
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg
https://ria.ru/20251008/mid-2047142591.html
россия
грузия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_0f5d29166ffb59f6d81301ec2bd90f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, москва, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
В мире, Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков

Песков: Россия не выплатит Грузии 253 млн евро по решению ЕСПЧ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии.
Ранее Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
8 октября, 19:59
 
В миреРоссияГрузияМоскваДмитрий ПесковЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала