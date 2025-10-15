Рейтинг@Mail.ru
10:10 15.10.2025 (обновлено: 10:41 15.10.2025)
Сийярто назвал призывы отказаться от энергоресурсов из России сумасшествием
Сийярто назвал призывы отказаться от энергоресурсов из России сумасшествием
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из России, это противоречит идее диверсификации.
Министр напомнил, что кто требуют от Венгрии отказаться от российских поставок нефти, аргументируют это необходимостью диверсификации.
"Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики", - сказал он в ходе сессии РЭН.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто назвал проблему энергоснабжения вопросом реальности, а не политики
© 2025 МИА «Россия сегодня»
