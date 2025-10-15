https://ria.ru/20251015/rossiya-2048324814.html
Сийярто назвал призывы отказаться от энергоресурсов из России сумасшествием
Сийярто назвал призывы отказаться от энергоресурсов из России сумасшествием
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из России, это противоречит идее диверсификации.
Министр напомнил, что кто требуют от Венгрии
отказаться от российских поставок нефти, аргументируют это необходимостью диверсификации.
"Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики", - сказал он в ходе сессии РЭН.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.