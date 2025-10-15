Рейтинг@Mail.ru
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов - РИА Новости, 15.10.2025
07:10 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048302870.html
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов - РИА Новости, 15.10.2025
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов
Роспотребнадзор подготовил проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок, следует из текста документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:10:00+03:00
2025-10-15T07:10:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_294349477bad0e2ec74586af155363ce.jpg
https://ria.ru/20251009/kisloty-2047193040.html
https://ria.ru/20250813/rossija-2034914418.html
россия
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов

Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

© Depositphotos.com / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки
© Depositphotos.com / Ronstik
Биологически активные добавки. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок, следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.
Согласно проекту приказа, основаниями для прекращения продажи биологически активных добавок являются отсутствие государственной регистрации, наличие информации о содержании в составе биологически активных добавок запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа под видом пищевых добавок и недостоверная информация о продавце.
Омега-3
Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД
9 октября, 06:57
Настоящий приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Ранее Роспотребнадзор принял ряд административных мер к некоторым производителям биологически активных добавок (БАДов) после исследования Роскачества, выявившего несоответствия в маркировке и ряд других нарушений.
В прошлый четверг в Роскачестве рассказали РИА Новости, что провели исследование 15 торговых марок БАДов с омега-3 и выявило, что на упаковке шести наименований было указано неверное общее количество жирных кислот. Также сообщалось, что четыре марки не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты, восемь марок нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.
Таблетки в руке
В ГД сообщили о запрете использования опасных веществ в производстве БАДов
13 августа, 02:51
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роскачество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
