В России подготовили основания для запрета продажи БАДов
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов - РИА Новости, 15.10.2025
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов
Роспотребнадзор подготовил проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок, следует из текста документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
россия
Новости
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Роспотребнадзор подготовил проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок, следует из текста
документа, опубликованного на сайте правительства.
Согласно проекту приказа, основаниями для прекращения продажи биологически активных добавок являются отсутствие государственной регистрации, наличие информации о содержании в составе биологически активных добавок запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа под видом пищевых добавок и недостоверная информация о продавце.
Настоящий приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Ранее Роспотребнадзор
принял ряд административных мер к некоторым производителям биологически активных добавок (БАДов) после исследования Роскачества
, выявившего несоответствия в маркировке и ряд других нарушений.
В прошлый четверг в Роскачестве рассказали РИА Новости, что провели исследование 15 торговых марок БАДов с омега-3 и выявило, что на упаковке шести наименований было указано неверное общее количество жирных кислот. Также сообщалось, что четыре марки не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты, восемь марок нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.