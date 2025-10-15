В России подготовили основания для запрета продажи БАДов

Согласно проекту приказа, основаниями для прекращения продажи биологически активных добавок являются отсутствие государственной регистрации, наличие информации о содержании в составе биологически активных добавок запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа под видом пищевых добавок и недостоверная информация о продавце.

Настоящий приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

В прошлый четверг в Роскачестве рассказали РИА Новости, что провели исследование 15 торговых марок БАДов с омега-3 и выявило, что на упаковке шести наименований было указано неверное общее количество жирных кислот. Также сообщалось, что четыре марки не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты, восемь марок нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.