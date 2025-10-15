МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Марк Рютте сознательно лжет об угрозе НАТО со стороны России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
""Глава" НАТО и глобалист-недоумок Рютте случайно раскрывает некоторые фундаментальные вещи — "российские самолеты не представляют угрозы" <…> Итак, господин Рютте, почему тогда вся эта паника вокруг этого фантастического российского вторжения?" — задался вопросом Боуз.
В среду газета Telegraph сообщила, что НАТО обсуждает новые правила, которые бы упростили задачу по сбиванию российских истребителей с ракетами.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны России сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали.
Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.