Журналист поймал Рютте на лжи о России

В среду газета Telegraph сообщила, что НАТО обсуждает новые правила, которые бы упростили задачу по сбиванию российских истребителей с ракетами.

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали.