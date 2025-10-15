https://ria.ru/20251015/rossija-2048455039.html
Лавров высказался об идее "модернизации" стамбульского процесса по Украине
Лавров высказался об идее "модернизации" стамбульского процесса по Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров высказался об идее "модернизации" стамбульского процесса по Украине
Россия ждет реакции на предложения по "модернизации" стамбульского процесса по Украине, пока полная тишина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
украина
аляска
сергей лавров
россия
украина
аляска
Лавров высказался об идее "модернизации" стамбульского процесса по Украине
Лавров: Россия ждет реакции на предложения по стамбульскому процессу
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия ждет реакции на предложения по "модернизации" стамбульского процесса по Украине, пока полная тишина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски
ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о "модернизации" стамбульского процесса", - сказал Лавров
в интервью газете "Коммерсант
", комментируя идею создания рабочих групп и повышения уровня делегаций по Украине
.
По словам министра, в этом деле "полная тишина".
Он рассказал, что украинцы жаловались на две вещи в рамках стамбульского процесса: что переговорщики не обладают необходимыми полномочиями, упоминая "низкий", по их мнению, уровень, хотя это совсем не так. Вторая проблема – это то, что из-за своих недостаточных полномочий они занимаются только гуманитарными вопросами – обмен пленными, возвращение тел, "детская тематика".
"Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы – не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая. То есть мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс", - подчеркнул Лавров.