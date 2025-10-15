Лавров высказался об идее "модернизации" стамбульского процесса по Украине

Он рассказал, что украинцы жаловались на две вещи в рамках стамбульского процесса: что переговорщики не обладают необходимыми полномочиями, упоминая "низкий", по их мнению, уровень, хотя это совсем не так. Вторая проблема – это то, что из-за своих недостаточных полномочий они занимаются только гуманитарными вопросами – обмен пленными, возвращение тел, "детская тематика".

"Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы – не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая. То есть мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс", - подчеркнул Лавров.