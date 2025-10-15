https://ria.ru/20251015/rossija-2048449888.html
В России снизилось производство легковых автомобилей
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года сократилось на 2% в годовом выражении и составило 567,9 тысячи штук, следует из данных агентства "Автостат", опубликованных его директором Сергеем Целиковым.
"Несмотря на существенное снижение авторынка (-22,4%), спад производства в легковом сегменте чисто символический (-2%). Основные потери понес импорт (-65%). При этом ряд китайских производителей начали сборку в России", - написал Целиков в своем Telegram-канале
В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) производство за девять месяцев составило 74,2 тысячи машин, что на 33% меньше, чем годом ранее.
По средне- и крупнотоннажным грузовым автомобилям выпуск в январе-сентябре 2025 года снизился на 60 и 38% соответственно, а в сегменте автобусов - на 30%.
за отчетный период было произведено 695,1 тысячи новых транспортных средств, что на 12% меньше, чем за девять месяцев 2024 года.