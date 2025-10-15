Россия не получала от Дании запросов по неопознанным БПЛА, заявили в МИД

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия не получала от Дании запросов по дипломатическим каналам по поводу неопознанных беспилотников, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расследование правоохранительными органами Дании дела о предполагаемых полетах неопознанных беспилотников в датском воздушном пространстве сейчас продолжается. При этом официальных запросов на этот счет от датских властей по дипломатическим каналам не поступало, а руководство Дании открыто признало отсутствие каких либо доказательств причастности России к данным инцидентам", - сказала она на брифинге.
Датские аэропорты в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.