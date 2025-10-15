https://ria.ru/20251015/rossija-2048373573.html
В Кремле поблагодарили США за готовность помогать мирному урегулированию
В Кремле поблагодарили США за готовность помогать мирному урегулированию
В Кремле поблагодарили США за готовность помогать мирному урегулированию
Россия признательна США за озвучиваемую готовность дальше способствовать мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
сша
дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле поблагодарили США за готовность помогать мирному урегулированию
Песков: Россия признательна США за готовность к диалогу по Украине