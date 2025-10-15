"Россети" рассказали на РЭН о работе по упрощению техприсоединения к сетям

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству группы "Россети" Алексей Мольский рассказал об оптимизации процедур технологического присоединения к сетям, внедрении новых клиентских сервисов и ключевых факторах, влияющих на стоимость услуг на сессии Российской энергетической недели (РЭН), сообщает пресс-служба энергокомпании.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса — это система ключевых показателей для оценки инвестиционного климата в России, которые охватывают весь жизненный путь предприятий начиная с регистрации. Она объединяет более 40 показателей и около 250 мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач. Одна из них касается упрощения присоединения к сетям.

Мольский отметил, что в группе "Россети" уделяют большое внимание этой теме. Благодаря уже проведенной работе количество этапов техприсоединения удалось сократить до одного. При этом все необходимые документы потребитель может оформить в цифровом формате через Портал электросетевых услуг или ЕГПУ (сервис "Госуслуги"). Именно так сегодня поступают 99% всех заявок на техприсоединение. Для упрощения процедур и сокращения сроков нужны изменения в Земельный кодекс, законодательство о закупках и иные нормативные акты, влияющие на прохождение инвестиционно-строительного цикла.

"Однако главный критерий — это даже не сроки, а стоимость техприсоединения. Сейчас для многих категорий, включая малый и средний бизнес, действуют льготные ставки. Если сравнить с другими странами, получается, что у нас одна из самых дешевых услуг. Но эти затраты распределяются на других потребителей через тариф на передачу электроэнергии. Кроме того, расходуются средства, которые должны идти на реконструкцию и на развитие сети. Этот вопрос необходимо учитывать в том числе при реализации дорожной карты национальной модели", — приводит пресс-служба слова Мольского.

Он добавил, что при ее подготовке проведена работа на уровне Минэнерго и Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив. Кроме того, группа "Россети" активно взаимодействует с потребителями на разных площадках, включая совместные мероприятия с бизнес-объединениями "Опора России" и "Деловая Россия".