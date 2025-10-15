Рейтинг@Mail.ru
"Россети" рассказали на РЭН о работе по упрощению техприсоединения к сетям
16:27 15.10.2025
"Россети" рассказали на РЭН о работе по упрощению техприсоединения к сетям
"Россети" рассказали на РЭН о работе по упрощению техприсоединения к сетям
Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству группы "Россети" Алексей Мольский рассказал об оптимизации процедур... РИА Новости, 15.10.2025
россия, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Россети" рассказали на РЭН о работе по упрощению техприсоединения к сетям

Алексей Мольский рассказал на РЭН об оптимизации техприсоединения к сетям

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"Алексей Мольский
Алексей Мольский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
Алексей Мольский
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству группы "Россети" Алексей Мольский рассказал об оптимизации процедур технологического присоединения к сетям, внедрении новых клиентских сервисов и ключевых факторах, влияющих на стоимость услуг на сессии Российской энергетической недели (РЭН), сообщает пресс-служба энергокомпании.
Национальная модель целевых условий ведения бизнеса — это система ключевых показателей для оценки инвестиционного климата в России, которые охватывают весь жизненный путь предприятий начиная с регистрации. Она объединяет более 40 показателей и около 250 мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач. Одна из них касается упрощения присоединения к сетям.
Мольский отметил, что в группе "Россети" уделяют большое внимание этой теме. Благодаря уже проведенной работе количество этапов техприсоединения удалось сократить до одного. При этом все необходимые документы потребитель может оформить в цифровом формате через Портал электросетевых услуг или ЕГПУ (сервис "Госуслуги"). Именно так сегодня поступают 99% всех заявок на техприсоединение. Для упрощения процедур и сокращения сроков нужны изменения в Земельный кодекс, законодательство о закупках и иные нормативные акты, влияющие на прохождение инвестиционно-строительного цикла.
"Однако главный критерий — это даже не сроки, а стоимость техприсоединения. Сейчас для многих категорий, включая малый и средний бизнес, действуют льготные ставки. Если сравнить с другими странами, получается, что у нас одна из самых дешевых услуг. Но эти затраты распределяются на других потребителей через тариф на передачу электроэнергии. Кроме того, расходуются средства, которые должны идти на реконструкцию и на развитие сети. Этот вопрос необходимо учитывать в том числе при реализации дорожной карты национальной модели", — приводит пресс-служба слова Мольского.
Он добавил, что при ее подготовке проведена работа на уровне Минэнерго и Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив. Кроме того, группа "Россети" активно взаимодействует с потребителями на разных площадках, включая совместные мероприятия с бизнес-объединениями "Опора России" и "Деловая Россия".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Россия, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Заголовок открываемого материала