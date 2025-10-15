Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проверяет средство для похудения META plus
16:12 15.10.2025
Роспотребнадзор проверяет средство для похудения META plus
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средство для похудения META plus не имеет государственной регистрации, Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации данной продукции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что через маркетплейсы и интернет‑магазины реализуется продукция под названием META plus, обозначаемая как специализированная пищевая продукция для питания спортсменов и предназначенная для похудения, Роспотребнадзор сообщает, что государственная регистрация указанной продукции не проводилась, а сведения о наличии декларации о соответствии отсутствуют. Ведомство проводит мероприятия по проверке реализации данной продукции", - рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет‑торговли (АКИТ) с просьбой довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на предотвращение реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риск причинения вреда здоровью населения.
"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.
