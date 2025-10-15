"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению

"Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить - все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект – еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого", – приводит "Роскосмос" слова Рыжикова.