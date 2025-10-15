https://ria.ru/20251015/roskosmos-2048286841.html
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению - РИА Новости, 15.10.2025
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению
"Роскосмос" выпустит серию роликов о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих людей, первый ролик о красоте Земли из космоса озвучили российские... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T00:37:00+03:00
2025-10-15T00:37:00+03:00
2025-10-15T00:37:00+03:00
земля
байконур (город)
россия
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953440155_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5b170c71009e45cb515de5e173d5faa.jpg
https://ria.ru/20251004/moskva-2046363124.html
https://ria.ru/20250821/roskosmos-2036687273.html
земля
байконур (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953440155_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_27a78a765def309b6e4e40f82797ef31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, байконур (город), россия, роскосмос
Земля, Байконур (город), Россия, Роскосмос
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению
"Роскосмос" выпустит серию роликов для незрячих и слабовидяших людей
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. "Роскосмос" выпустит серию роликов о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих людей, первый ролик о красоте Земли из космоса озвучили российские космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов на борту Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в которых российские космонавты расскажут о старте ракеты с космодрома Байконур
и как выглядит один из модулей МКС. Записи будут размещены на портале "Особый взгляд" для незрячих и слабовидящих людей", - говорится в сообщении.
В первом таком ролике "Роскосмос
" Рыжиков, Зубрицкий и Платонов, пролетая на высоте 400 километров над Землёй
, рассказывают, как выглядят из космоса горные массивы, засушливые пустыни и атмосфера, окружающая нашу планету.
"Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить - все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект – еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого", – приводит "Роскосмос" слова Рыжикова.
Трое российских космонавтов прошли специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы максимально точно и лаконично передать свои впечатления, отметили в госкорпорации.
Текст тифлокомментария был подготовлен специалистами программы "Особый взгляд" Фонда "Искусство, наука и спорт", который более 10 лет занимается развитием доступной среды и социокультурной инклюзией на федеральном уровне совместно со специалистами Роскосмоса.
Тифлокомментирование – методика, позволяющая сделать визуальную информацию доступной для людей с ограничениями по зрению. Специалист-тифлокомментатор описывает происходящее, заменяя визуальные образы словами. В России
эта профессия официально появилась с 2025 года.