"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению - РИА Новости, 15.10.2025
00:37 15.10.2025
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению - РИА Новости, 15.10.2025
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению
"Роскосмос" выпустит серию роликов о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих людей, первый ролик о красоте Земли из космоса озвучили российские... РИА Новости, 15.10.2025
"Роскосмос" выпустит серию роликов для инвалидов по зрению

"Роскосмос" выпустит серию роликов для незрячих и слабовидяших людей

© РИА Новости / Максим Блинов
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. "Роскосмос" выпустит серию роликов о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих людей, первый ролик о красоте Земли из космоса озвучили российские космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов на борту Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в которых российские космонавты расскажут о старте ракеты с космодрома Байконур и как выглядит один из модулей МКС. Записи будут размещены на портале "Особый взгляд" для незрячих и слабовидящих людей", - говорится в сообщении.
В первом таком ролике "Роскосмос" Рыжиков, Зубрицкий и Платонов, пролетая на высоте 400 километров над Землёй, рассказывают, как выглядят из космоса горные массивы, засушливые пустыни и атмосфера, окружающая нашу планету.
"Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить - все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект – еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого", – приводит "Роскосмос" слова Рыжикова.
Трое российских космонавтов прошли специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы максимально точно и лаконично передать свои впечатления, отметили в госкорпорации.
Текст тифлокомментария был подготовлен специалистами программы "Особый взгляд" Фонда "Искусство, наука и спорт", который более 10 лет занимается развитием доступной среды и социокультурной инклюзией на федеральном уровне совместно со специалистами Роскосмоса.
Тифлокомментирование – методика, позволяющая сделать визуальную информацию доступной для людей с ограничениями по зрению. Специалист-тифлокомментатор описывает происходящее, заменяя визуальные образы словами. В России эта профессия официально появилась с 2025 года.
Земля, Байконур (город), Россия, Роскосмос
 
 
