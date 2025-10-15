"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета

"Томагавк" — американская крылатая ракета средней дальности, которая находится на вооружении ВС США. Обзор характеристик, дальности полета и радиуса действия, типы боеголовок, примеры применения и уязвимости — в материале РИА Новости.

Что такое "Томагавк"

Американская крылатая ракета "Томагавк" — один из наиболее известных и широко применяемых видов оружия США с начала 1980-х годов. Эти ракеты обладают уникальной способностью поражать объекты на больших расстояниях, обеспечивая высокую точность попадания даже на дистанциях тысячи километров.

Ракеты семейства "Томагавк" предназначены для выполнения стратегических миссий: они применяются для уничтожения укрепленных объектов инфраструктуры, штаб-квартир, складов боеприпасов, аэродромов, центров управления войсками и важной военной техники противника. Их использование позволяет американским военным наносить удары практически незаметно, быстро реагируя на изменение обстановки в конфликте.

История создания и назначение

Развитие концепции крылатых ракет началось после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты осознали необходимость эффективного средства нападения на защищенные цели на большом расстоянии. Первоначально идея заключалась в создании самонаводящейся ракеты, способной преодолевать систему противовоздушной обороны противника и уничтожать важные стратегические объекты.

Первый успешный проект такого рода начался в конце 1970-х годов, результатом чего стало создание ракеты BGM-109 "Томагавк" компанией General Dynamics.

Первая ракета в серии — противокорабельная TASM с обычной боеголовкой. Она имела дальность действия 460 километров. Позднее разработали TLAM-N и GLAM с ядерными боевыми частями.

Первая ракета в серии — противокорабельная TASM с обычной боеголовкой. Она имела дальность действия 460 километров. Позднее разработали TLAM-N и GLAM с ядерными боевыми частями. Ракеты поступили на вооружение ВМС США в марте 1983 года. С 1997 года производством ракет занимается оборонный концерн RTX. Уже в 1986 году появились конвенциональные TLAM-C, в 1988-м — TLAM-D с кассетным боеприпасом.

Главной целью было обеспечение флота оружием, которое могло бы эффективно применяться против Советского Союза и его союзников, создавая угрозу их объектам глубоко внутри континентов.

Универсальность и основные задачи ракеты

Ключевое преимущество "Томагавка" заключается в его способности атаковать разнообразные цели вне зависимости от условий ландшафта, погоды и состояния атмосферы. Это достигается благодаря сочетанию современной навигационной аппаратуры и эффективных алгоритмов полета.

Кроме того, ракета способна решать тактические задачи, поддерживая наземные войска путем нейтрализации ключевых позиций врага, что существенно повышает мобильность армии и снижает риск потерь личного состава.

Наземное, морское и подводное базирование

Одной из важнейших особенностей "Томагавка" является его способность стартовать с различных типов платформ:

Надводные корабли: большинство ракет "Томагавк" запускаются именно с борта крейсеров, эсминцев и фрегатов ВМС США;

Надводные корабли: большинство ракет "Томагавк" запускаются именно с борта крейсеров, эсминцев и фрегатов ВМС США;

Подводные лодки: начиная с середины 1980-х годов эти ракеты начали размещать на атомных субмаринах класса "Ohio"; Самоходные пусковые установки: ранее существовала модификация ракеты, предназначенная для мобильных наземных комплексов, однако позже она была снята с вооружения.

После выхода США из договора РСМД в 2019 году вновь началась разработка сухопутных платформ запуска "Томагавков". В августе того же года был осуществлен первый запуск с подвижной наземной платформы комплекса MRC "Тифон".

Такое разнообразие носителей обеспечивает максимальную гибкость применения, позволяя использовать ракету там, где это выгодно стратегически и оперативно.

Характеристики и устройство

Основные характеристики ракеты включают:

Вес Скорость Дальность Боеголовка Block I 1180 кг 885 км/ч 2500 км ядерная W80 Block II 1310 кг 885 км/ч 1250 км полубронебойная WDU-25/B Block III 1450 кг 885 км/ч 1600 км ОФБЧ WDU-36/B Block IV 1500 кг 885 км/ч 1600 км ОФБЧ WDU-36/B Block V 1500 кг 885 км/ч 1600 км JMEWS

Эти характеристики делают "Томагавк" одним из самых опасных видов наступательного вооружения.

Навигационные системы

Система наведения включает три основных компонента:

GPS: система спутниковой навигации, обеспечивающая коррекцию траектории движения.

GPS: система спутниковой навигации, обеспечивающая коррекцию траектории движения.

TERCOM: Terrain Contour Matching — технология сопоставления профиля поверхности Земли, позволяющая ракете точно определять свое положение на основе карты местности. DSMAC: Digital Scene-Matching Area Correlator — цифровая картография, корректирующая траекторию по изображениям конкретных районов, сравнивая фактический вид объекта с заранее загруженными снимками.

Совместная работа этих технологий обеспечивает высочайшую точность наведения даже в сложных погодных условиях.

Боевой заряд и возможности поражения

Основная модификация "Томагавка" оснащена стандартной осколочно-фугасной боевой частью весом около 450 килограммов. Этот тип заряда предназначен для разрушения бетонных сооружений, бункеров, подземных коммуникаций и укрепления стеновых конструкций.

договору СНВ . Ранее существовали варианты с ядерной головной частью мощностью от 5 до 150 килотонн, однако сегодня эта разновидность ракеты больше не производится и находится под запретом согласно

Модификации и версии

За свою историю существования ракета прошла несколько этапов модернизации. Подразделяются они на пять блоков (I-V).

Block I–V: ключевые отличия и усовершенствования

Block I: первая серийная версия, поступившая на вооружение в 1983 году. Основное отличие — простая конструкция и ограниченное количество вариантов загрузки маршрутов.

В эту версию входили модификации TLAM-N, которая запускалась с морских платформ, GLAM (BGM-109G Gryphon) наземного базирования в ядерном оснащении, противокорабельная конвенциональную TASM (RGM/UGM-109B). TLAM-N была оснащена ядерной боеголовкой W-80 мощностью от 5 до 150 килотонн, GLAM — W-84 мощностью от 0,2 до 130 килотонн.

Block II: улучшенная версия, представленная в середине 1980-х годов. Включала новые системы навигации и увеличенную мощность двигателя.

Входили модификации TLAM-C для поражения укрепленных целей и TLAM-D с кассетной боевой частью. Ракеты могли поражать цели на расстоянии от 925 км до 1,3 тыс. км.

Block III: модернизация конца 1990-х годов, включавшая замену старых электронных компонентов новыми и интегрированную спутниковую навигационную систему.

Ракеты стали устойчивы к помехам, содержали модули GPS, что сократило время формирования полетного задания с 80 до 60 минут.

Block IV: новейшая версия, принятая на вооружение в 2004 году. Отличается возможностью дистанционного изменения точки удара непосредственно в процессе полета.

Входит модификация TLAM-E на основе TLAM-C. Дальность полета равна 1,6 тыс. км. Ракета способна корректироваться в воздухе и ставить новую цель в случае поражения предыдущей. Также она может использоваться в разведывательных целях благодаря камере.

Block V: следующий этап совершенствования ракеты, предусматривающий увеличение точности и снижение уязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы. Block V отличается от предыдущих версий оснащением усовершенствованной головкой наведения, позволяющая с высокой точностью поражать движущиеся корабли и другие надводные цели.

Известно, что на вооружение будут приняты две модификации: Block Va для поражения надводных объектов и Block Vb с новой проникающей боевой частью JMEWS для наземных целей.

© Getty Images / HUM Images Запуск крылатой ракеты Tomahawk © Getty Images / HUM Images Запуск крылатой ракеты Tomahawk

Дальность и типы целей

Ракеты “Томагавк” способны поражать наземные объекты на расстоянии до 2500 километров. Ракета оснащена системой GPS-навигации и предназначена для уничтожения стационарных объектов инфраструктуры противника.

Типы целей: военные базы, командные пункты, склады вооружений, промышленные предприятия, узлы связи и управления войсками.

Планы модернизации и продления срока службы

Каждая новая версия ракеты характеризуется повышением надежности, увеличением скорости обработки сигналов и снижением стоимости производства.

Программа модернизации предусматривает постепенное обновление оборудования и улучшение характеристик существующих ракет. К числу планируемых изменений относятся:

Повышение устойчивости сигнала GPS

Повышение устойчивости сигнала GPS

Улучшенные сенсоры распознавания целей Увеличение автономии и продолжительности полета

Увеличение автономии и продолжительности полета Возможность повторного перехвата цели при изменении ситуации на театре военных действий

Принцип полета и запуск

После старта ракета поднимается на высоту около 100 метров, чтобы избежать столкновений с препятствиями. Затем она постепенно снижается до минимально возможной высоты полета, часто двигаясь буквально в нескольких метрах над поверхностью земли.

Такое движение позволяет минимизировать вероятность обнаружения средствами радиолокационного наблюдения.

Низколетящий полет и скрытность

Одним из главных факторов успеха "Томагавка" является его уникальная способность совершать низкоуровневый полет на сверхмалой высоте, фактически скользя вдоль земной поверхности.

Они могут летать на дозвуковых скоростях на высоте 30-50 метров, вследствие чего становятся малозаметны для радаров. Такой режим уменьшает отражение радара и затрудняет своевременное обнаружение ракеты системами ПВО.

Корректировка курса и влияние рельефа

Автоматическая навигационная система отслеживает отклонения от заданного маршрута и своевременно корректирует направление полета. Данные с датчиков регулярно обновляются, что гарантирует точное следование маршруту независимо от ландшафтных условий и погоды.

Особенность системы TERCOM позволяет ракете ориентироваться по особенностям окружающей среды, выбирая оптимальные маршруты среди естественных препятствий.

Уязвимости и ограничения

Несмотря на выдающиеся боевые качества, "Томагавк" имеет ряд недостатков, которые снижают эффективность ракеты.

Ограниченная скорость полета, что облегчает возможность перехвата современными зенитными комплексами.

Ограниченная скорость полета, что облегчает возможность перехвата современными зенитными комплексами.

Большие размеры и масса, создающие проблемы при транспортировке и хранении. Высокая зависимость от спутниковой навигации, подверженности помехам и воздействию электромагнитных полей.

Эти факторы становятся критическими в случае интенсивного противодействия вражеской авиации и современных средств защиты.

Скорость, маневренность и противодействие ПВО

Основной недостаток "Томагавка" заключается в относительно низкой скорости полета (около 880 км/ч). Это существенно ограничивает способность ракеты быстро преодолевать зоны противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, отсутствие сверхманевренности затрудняет уклонение от перехвата современными системами ПВО, такими как российские комплексы С-300, С-400 и Панцирь-С1. Эти средства способны эффективно обнаруживать и уничтожать низколетящие и малоскоростные цели.

Ограничения в конфликтах с многоуровневой ПВО

Современные государства создают многослойные эшелонированные системы ПВО, включающие комплексы различного назначения и диапазона высот обнаружения. Такая структура значительно усложняет успешное преодоление защитных рубежей оборонительных сил.

Даже небольшие модернизации систем ПВО позволяют создать значительные препятствия для успешного применения "Томагавков".

Эксперты отмечают, что современные средства ПРО могут нейтрализовать большую часть запущенных ракет, хотя и не исключают некоторую долю прорыва. При этом одна из главных проблем "Томагавка" связана с возможностью раннего обнаружения и последующего эффективного воздействия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако важно отметить, что массовое использование "Томагавков" создает значительную нагрузку на оборону и требует значительных ресурсов для защиты от массированных ударов.

Боевое применение и угрозы

В течение последних десятилетий американская армия активно применяла "Томагавки" в ряде конфликтов:

Ирак, 1991 год: 297 пусков, из них успешные 288.

Ирак, 1991 год: 297 пусков, из них успешные 288.

Ирак, 1993 и 1996 годы. Ирак, операция "Лиса пустыни" 1998 год: 325 пусков.

Ирак, операция "Лиса пустыни" 1998 год: 325 пусков. Косово, 1999 год: порядка 200 запусков.

Косово, 1999 год: порядка 200 запусков. Ирак, 2003 год: 802 пуска, порядка 10 отклонились от цели.

Ирак, 2003 год: 802 пуска, порядка 10 отклонились от цели. Ливия, 2011 год: более 200 единиц.

Ливия, 2011 год: более 200 единиц. Сирия, апрель 2017 год: 59 ракет было выпущено по авиабазе Шайрат.

Также ракеты использовались в Боснии (1995), Афганистане (1998 и с 2001-го), Судане (в 1998), Сомали (в 2008), в Ливии (1996 и 2011), в Йемене (2009, 2016 и 2024–2025). В июне 2025 года они использовались во время ударов по Ирану.

Эти события демонстрируют способность "Томагавка" наносить точные удары по важным военным объектам, однако также выявляют трудности в противостоянии эффективному противодействию ПВО.

Стратегическое значение для США и потенциальная угроза

Согласно информации из открытых источников, у США на вооружении 4150 ракет "Томагавк". Ими также обладают Великобритания, Австралия, Япония, Нидерланды.

Широкая доступность "Томагавка" создает значительные риски для государств, обладающих ограниченными возможностями для организации эффективной обороны. Наличие такой ракеты в арсенале позволяет США сохранять инициативу и диктовать условия конфликта, сохраняя контроль над ситуацией даже на удаленных театрах военных действий.

Тем не менее, наличие надежных оборонительных средств способно частично компенсировать этот фактор риска.

Широкое распространение эффективных систем ПВО снижает ценность ракеты как инструмента быстрой победы и заставляет пересмотреть подходы к применению подобного оружия.

Сравнение с российскими аналогами

Российский флот располагает собственными аналогичными системами, такими как "Калибр", Х-101 и Х-555. Их характеристики схожи с "Томагавком", однако российские изделия обладают рядом преимуществ:

Высокая степень скрытности.

Высокая степень скрытности.

Возможность быстрого изменения траектории полета. Повышенная защита от РЭБ и электронных помех.

К примеру, семейство ракет "Калибр" отличается повышенной точностью, универсальностью и возможностью запуска с различных платформ, включая подводные лодки и корабли.

Итоговая картина

Несмотря на точность, "Томагавк" не считается неуязвимой ракетой и может быть нейтрализована современными средствами ПВО.

Понимание специфики ее работы помогает выработать адекватные меры реагирования и повысить общую устойчивость национальной обороны любой страны.

Таким образом, несмотря на успехи США в развитии этого вида вооружения, важно учитывать весь спектр возможных угроз и разрабатывать эффективные методы противодействия.

Несмотря на выдающиеся боевые качества, американская ракета "Томагавк" постепенно теряет свою исключительную роль в современном военном конфликте. Ее достоинства уравновешиваются существенными недостатками, такими как невысокая скорость и относительная простота нейтрализации новейшими комплексами ПВО.