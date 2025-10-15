Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах - РИА Новости, 15.10.2025
20:44 15.10.2025
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах - РИА Новости, 15.10.2025
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах
Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Сергея Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах РФ. РИА Новости, 15.10.2025
россия
москва
владимир путин
сергей цивилев
россия
москва
россия, москва, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах

Путин попросил Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах

МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Сергея Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах РФ.
"Сергей Евгеньевич, а что у нас с обеспеченностью топливом в регионах и объектами электроэнергетического хозяйства?" - спросил Путин в ходе совещания с членами правительства России.
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю
Россия Москва Владимир Путин Сергей Цивилев
 
 
