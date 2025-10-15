https://ria.ru/20251015/putin-2048483876.html
Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин
Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2025
Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин
Дорожно-строительный комплекс РФ набрал очень хорошие обороты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
россия
Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин
Путин: новые дорожно-транспортные объекты были выполнены с опережением срока