Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам - РИА Новости, 15.10.2025
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам
Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:12:00+03:00
2025-10-15T11:12:00+03:00
2025-10-15T11:12:00+03:00
происшествия
москва
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"За истекший период 2025 года столичные прокуроры предъявили 1,6 тысячи исков на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей в интересах лиц, ставших жертвами телефонных аферистов… 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с дропперов (лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства)", - говорится в сообщении.