Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.