https://ria.ru/20251015/proekt-2048289007.html
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 15.10.2025
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Американский сенат на фоне шатдауна в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства, следует из... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:29:00+03:00
2025-10-15T01:29:00+03:00
2025-10-15T01:29:00+03:00
в мире
джон тьюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251013/ssha-2048079190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон тьюн
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в 8-й раз отклонил проект республиканцев о финансировании