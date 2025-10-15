Рейтинг@Mail.ru
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое - РИА Новости, 15.10.2025
02:17 15.10.2025
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое
Бесплатных карт рассрочки становится меньше, а платить за их обслуживание приходится больше, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса... РИА Новости, 15.10.2025
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое

Аналитик Бочкина: бесплатных карт рассрочки становится все меньше

© iStock.com / Inside Creative HouseДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / Inside Creative House
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бесплатных карт рассрочки становится меньше, а платить за их обслуживание приходится больше, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
"Рынок потребительского кредитования постепенно смещается от карт рассрочки в сторону сервисов BNPL. Карты рассрочки остаются привычным инструментом, но их модель ограничена, поскольку требует оформления банковского продукта и наличия пластика", — пояснила она.
В текущем году банки предлагают платную рассрочку в 47% случаев, тогда как в 2024-м только треть таких карт оформляли за деньги. При этом проценты по кредиткам выросли примерно вдвое: средняя ставка колеблется в диапазоне 32-52%.
Ежемесячное обслуживание кредитных карт тоже стало дороже. Платеж в размере 100-300 рублей встречается вдвое чаще, а до 100 рублей – вдвое реже, чем год назад, заключила Бочкина.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам
4 октября, 03:05
 
ЭкономикаЭряния БочкинаБанки.ру
 
 
