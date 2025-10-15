Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое

"Рынок потребительского кредитования постепенно смещается от карт рассрочки в сторону сервисов BNPL. Карты рассрочки остаются привычным инструментом, но их модель ограничена, поскольку требует оформления банковского продукта и наличия пластика", — пояснила она.

В текущем году банки предлагают платную рассрочку в 47% случаев, тогда как в 2024-м только треть таких карт оформляли за деньги. При этом проценты по кредиткам выросли примерно вдвое: средняя ставка колеблется в диапазоне 32-52%.