Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бесплатных карт рассрочки становится меньше, а платить за их обслуживание приходится больше, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
«
"Рынок потребительского кредитования постепенно смещается от карт рассрочки в сторону сервисов BNPL. Карты рассрочки остаются привычным инструментом, но их модель ограничена, поскольку требует оформления банковского продукта и наличия пластика", — пояснила она.
В текущем году банки предлагают платную рассрочку в 47% случаев, тогда как в 2024-м только треть таких карт оформляли за деньги. При этом проценты по кредиткам выросли примерно вдвое: средняя ставка колеблется в диапазоне 32-52%.
Ежемесячное обслуживание кредитных карт тоже стало дороже. Платеж в размере 100-300 рублей встречается вдвое чаще, а до 100 рублей – вдвое реже, чем год назад, заключила Бочкина.