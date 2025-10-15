Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/premer-2048366010.html
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 15.10.2025
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ
Премьер-министр Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее присутствия на акции протеста 14... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:44:00+03:00
2025-10-15T12:44:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
финляндия
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019512576_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_9b88b91185b04e7bf08f2e7776e53b7d.jpg
https://ria.ru/20251008/mid-2047142591.html
грузия
тбилиси
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019512576_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_0d057341eed3c678f8824015a056e36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, финляндия, обсе
В мире, Грузия, Тбилиси, Финляндия, ОБСЕ
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

Кобахидзе отменил встречу с председателем ОБСЕ Валтонен из-за участия в митинге

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее присутствия на акции протеста 14 октября в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства закавказской республики.
"Из-за участия вчера в незаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии", - говорится в сообщении.
Накануне Валтонен посетила акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, пообщалась с ее участниками и выразила им поддержку. Действия политика осудили представители властей Грузии. Антиправительственные акции протестов проходят в столице Грузии ежедневно. Несмотря на небольшое количество митингующих, часть проспекта Руставели перед зданием парламента ежедневно перекрывается.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
8 октября, 19:59
 
В миреГрузияТбилисиФинляндияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала