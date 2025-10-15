Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее присутствия на акции протеста 14 октября в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства закавказской республики.
"Из-за участия вчера в незаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии", - говорится в сообщении.
Накануне Валтонен посетила акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, пообщалась с ее участниками и выразила им поддержку. Действия политика осудили представители властей Грузии. Антиправительственные акции протестов проходят в столице Грузии ежедневно. Несмотря на небольшое количество митингующих, часть проспекта Руставели перед зданием парламента ежедневно перекрывается.
