Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее присутствия на акции протеста 14 октября в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства закавказской республики.