В Луганске загорелся многоквартирный жилой дом - РИА Новости, 15.10.2025
22:30 15.10.2025
В Луганске загорелся многоквартирный жилой дом
В Луганске загорелся многоквартирный жилой дом
2025-10-15T22:30:00+03:00
происшествия
россия
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2025
происшествия, россия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске загорелся многоквартирный жилой дом

В многоквартирном доме в Луганске на площади тысяча кв м горят чердак и крыша

Чердак и крыша горят в жилом многоквартирном доме в Луганске на площади 1 тыс кв м, жильцов эвакуируют - МЧС РФ
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов
18 августа, 23:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
