Экс-полицейский, осужденный за покушение на хищение, ушел на СВО - РИА Новости, 15.10.2025
03:46 15.10.2025
Экс-полицейский, осужденный за покушение на хищение, ушел на СВО
Экс-полицейский, осужденный за покушение на хищение, ушел на СВО
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Волченко после приговора о покушении на хищение 20 миллионов рублей ушел на СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Волченко работал в группе по борьбе с оборотом фальсифицированной алкогольной и табачной продукции, защите интеллектуальной собственности 3-го отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО города Москвы.
В документах говорится, что Волченко в сентябре 2024 года был приговорен судом в Москве к 5 годам колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на определенный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. В рамках этого же дела за покушение на посредничество во взяточничестве адвокат Адвокатской палаты Московской области Артур Сперанский получил 4,5 года колонии, позднее в апелляции приговор смягчили на один месяц.
Как сообщается в судебных документах, Волченко по службе узнал об уголовном деле о производстве и хранении в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. Он позвал ранее знакомого адвоката Сперанского за 200 тысяч рублей выступить посредником во взяточничестве, за непривлечение к ответственности с фигуранта дела требовали 20 миллионов рублей, следует из материалов. В них подчеркивается, что передача денег в ресторане проходила под контролем правоохранителей, вместо средств преимущественно были использованы муляжи.
Как установило следствие, Волченко сообщил заведомо ложные сведения, склоняя предпринимателя к даче взятки, указывал, что деньги якобы предназначаются для полицейских и сотрудников прокуратуры, после их получения ему вернули бы изъятые во время обыска немаркированные табачные изделия и оборудование для их производства, говорится в материалах.
Признавший вину бывший полицейский Волченко не обжаловал приговор, производство уголовного дела в его отношении было прекращено ввиду заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, следует из материалов.
Как сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом уголовного дела, Волченко сейчас находится на передовой.
"Воюет он, ранее получил ранение, но вернулся на передовую. Служит штурмовиком", - рассказал собеседник агентства.
