Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края назвал самыми активными заемщиками за девять месяцев этого года предпринимателей, которые заняты в производственной, торговой и строительной сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"За 9 месяцев 2025 года выдано 197 микрозаймов на сумму более 465 миллионов рублей. В том числе начинающим бизнесменам 39 микрозаймов на 64,1 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что в этом году поддержка точечная, адресная — предпринимателям, занятым в приоритетных для края отраслях, выдано 178 микрозаймов на сумму 418,7 миллиона рублей. Это 90% от общего количества и объема выдач", — подчеркнула директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба.