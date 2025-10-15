https://ria.ru/20251015/podderzhka-2048364794.html
Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию
Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию - РИА Новости, 15.10.2025
Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию
Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края назвал самыми активными заемщиками за девять месяцев этого года предпринимателей, которые заняты в... РИА Новости, 15.10.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию
Хабаровский фонд поддержки МП назвал сферы-лидеры по заимствованию за 9 месяцев
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края назвал самыми активными заемщиками за девять месяцев этого года предпринимателей, которые заняты в производственной, торговой и строительной сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"За 9 месяцев 2025 года выдано 197 микрозаймов на сумму более 465 миллионов рублей. В том числе начинающим бизнесменам 39 микрозаймов на 64,1 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что в этом году поддержка точечная, адресная — предпринимателям, занятым в приоритетных для края отраслях, выдано 178 микрозаймов на сумму 418,7 миллиона рублей. Это 90% от общего количества и объема выдач", — подчеркнула директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба.
По статистике организации, наиболее активны производственные предприятия — они получили займы на 131,8 миллиона рублей. На втором месте оптовая и розничная торговля — более 120 миллионов рублей. Предприятия, работающие в сфере строительства, прокредитовались в фонде на сумму более 22 миллионов, в сфере архитектуры и управления имуществом — на сумму свыше 22 миллионов рублей и на 20,3 миллиона рублей в сфере общепита.