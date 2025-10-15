https://ria.ru/20251015/plany-2048354168.html
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России
Украина готовится продолжать военные действия против России еще на протяжении трех лет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 15.10.2025
Сикорский: Украина планирует воевать еще три года