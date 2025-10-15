Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 15.10.2025 (обновлено: 16:30 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/plany-2048354168.html
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России - РИА Новости, 15.10.2025
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России
Украина готовится продолжать военные действия против России еще на протяжении трех лет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:54:00+03:00
2025-10-15T16:30:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
радослав сикорский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
https://ria.ru/20251014/zapad-2048248764.html
https://ria.ru/20251015/tramp-2048329170.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, радослав сикорский, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Евросоюз
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России

Сикорский: Украина планирует воевать еще три года

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина готовится продолжать военные действия против России еще на протяжении трех лет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно", — цитирует его слова агентство Reuters.
Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, заявил Вольфович
14 октября, 18:53
Министр также призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину в течение этого времени и выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским
Вчера, 10:31
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампРадослав СикорскийВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала