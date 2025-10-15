https://ria.ru/20251015/peregovory-2048387458.html
Начались переговоры Путина и аш-Шараа
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее аш-Шараа
прибыл в Москву
с рабочим визитом.
Беседа проходит в Большом Кремлевском дворце. Лидеры проводят переговоры впервые.
С российской стороны на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин
и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке
