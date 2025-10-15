Рейтинг@Mail.ru
Начались переговоры Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
14:16 15.10.2025 (обновлено: 14:17 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/peregovory-2048387458.html
Начались переговоры Путина и аш-Шараа
Начались переговоры Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
Начались переговоры Путина и аш-Шараа
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2025
сирия, россия, владимир путин, ахмед аш-шараа, в мире
Сирия, Россия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, В мире
Начались переговоры Путина и аш-Шараа

В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом.
Беседа проходит в Большом Кремлевском дворце. Лидеры проводят переговоры впервые.
С российской стороны на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии, заявила Захарова
СирияРоссияВладимир ПутинАхмед аш-ШарааВ мире
 
 
