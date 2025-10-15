Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино

Стартовая площадка находится на Рязанском проспекте, 66 в районе сложившейся застройки. По словам главы департамента, на участке возведут жилой комплекс, суммарная площадь квартир в котором составит примерно 12,4 тысячи квадратных метров. Поблизости от будущей новостройки расположена необходимая сопутствующая инфраструктура: детские сады, школы, магазины, в шаговой доступности – станция "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской ветки метрополитена.