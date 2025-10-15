https://ria.ru/20251015/ovchinskiy-2048267896.html
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино - РИА Новости, 15.10.2025
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Очередной проект комплексного развития территории в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы подразумевает возведение жилья для... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:00:00+03:00
2025-10-15T10:00:00+03:00
2025-10-15T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Овчинский: 12,4 тысячи "квадратов" жилья по реновации построят в Выхино-Жулебино
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Очередной проект комплексного развития территории в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы подразумевает возведение жилья для участников программы реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Стартовая площадка находится на Рязанском проспекте, 66 в районе сложившейся застройки. По словам главы департамента, на участке возведут жилой комплекс, суммарная площадь квартир в котором составит примерно 12,4 тысячи квадратных метров. Поблизости от будущей новостройки расположена необходимая сопутствующая инфраструктура: детские сады, школы, магазины, в шаговой доступности – станция "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской ветки метрополитена.
"Благодаря новому проекту КРТ в районе Выхино-Жулебино появится еще одна начальная площадка для строительства жилья в целях реализации программы реновации. Комплексное развитие участка площадью 0,63 гектара, расположенного на Рязанском проспекте, предусматривает строительство многоквартирного дома общей площадью 22,2 тысячи квадратных метров. В доме также предусмотрят подземный паркинг. Реализовать проект планируют в течение пяти лет", – цитирует Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
На данный момент в Москве
на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.