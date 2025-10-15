Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино - РИА Новости, 15.10.2025
10:00 15.10.2025
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино - РИА Новости, 15.10.2025
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Очередной проект комплексного развития территории в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы подразумевает возведение жилья для... РИА Новости, 15.10.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино

Овчинский: 12,4 тысячи "квадратов" жилья по реновации построят в Выхино-Жулебино

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Очередной проект комплексного развития территории в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы подразумевает возведение жилья для участников программы реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Стартовая площадка находится на Рязанском проспекте, 66 в районе сложившейся застройки. По словам главы департамента, на участке возведут жилой комплекс, суммарная площадь квартир в котором составит примерно 12,4 тысячи квадратных метров. Поблизости от будущей новостройки расположена необходимая сопутствующая инфраструктура: детские сады, школы, магазины, в шаговой доступности – станция "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской ветки метрополитена.
"Благодаря новому проекту КРТ в районе Выхино-Жулебино появится еще одна начальная площадка для строительства жилья в целях реализации программы реновации. Комплексное развитие участка площадью 0,63 гектара, расположенного на Рязанском проспекте, предусматривает строительство многоквартирного дома общей площадью 22,2 тысячи квадратных метров. В доме также предусмотрят подземный паркинг. Реализовать проект планируют в течение пяти лет", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На данный момент в Москве на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
Москва
Владислав Овчинский
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
