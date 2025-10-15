Не имеем права молчать. Как в Херсонском вузе создали музей о героях войны

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Скадовске на площадке эвакуированного Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) открылось музейно-выставочное пространство "Путь освобождения", посвященное Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В основе экспозиции лежат архивные фотографии Совинформбюро и артефакты, собранные военно-поисковым студенческим отрядом. Как создавался музей, какое значение он имеет для педагогического университета и почему память о прошлом особенно важна для будущих учителей — рассказала в интервью РИА Новости ректор ХГПУ Нина Шашкова.

– Нина Игоревна, как родилась идея создания музейно-выставочного пространства "Путь освобождения"?

– Идея создания музейно-выставочного пространства "Путь освобождения" родилась после исторического события 5 октября 2022 года, когда президент России подписал закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Именно тогда мы поняли: нужно сохранить память о возвращении домой, чтобы никогда больше не потерять то, что дороже всего — Родину. И чтобы наши дети и внуки знали цену свободе, миру и единству на русской земле. Ровно через три года, 3 октября 2025 года, наша идея воплотилась в реальность.

– Почему одним из первых ваших решений в должности ректора было именно создание музея? Что подтолкнуло к этому шагу?

– Это было не столько решение, сколько веление души. В тот момент, когда Херсонская земля вновь вернулась в состав России, стало ясно, мы не имеем права молчать, не имеем права забывать. Создание музея стало для нас моральным императивом. Мы стремились создать живое, эмоционально насыщенное пространство памяти, где будущие педагоги могли бы прочувствовать цену освобождения, подвиг защитников и свою личную ответственность за судьбу Родины.

– Каково, на ваш взгляд, значение музейного пространства для педагогического университета?

– Военно-патриотический музей "Путь освобождения" — это же не просто выставка. Здесь история говорит со зрителем напрямую — через судьбы, письма, фотографии, воспоминания. Это живое сердце университета, где прошлое встречается с настоящим, а студенты учатся быть хранителями памяти.

Для педагогического университета это особенно важно и ценно. Ведь мы готовим тех, кто будет рядом с детьми в самые важные годы их жизни. А как научить ребенка любить Родину, если сам не чувствуешь этой связи? "Путь освобождения" помогает нашим студентам услышать прошлое сердцем и понять: быть педагогом значит быть носителем ценностей, проводником между поколениями. А все это начинается с простого — с искреннего личного отношения к тому, что было до нас.

– Какую роль в создании музея сыграли преподаватели и студенты? Насколько они вовлечены в вопросы сохранения исторической памяти?

– Преподаватели-историки разрабатывали научную основу экспозиции, их студенты собирали артефакты, записывали воспоминания очевидцев. Студенты-художники оформили пространство, каждая деталь здесь продумана с уважением к истории. Проделана огромная работа. Ребята собрали десятки свидетельств, провели интервью с ветеранами и участниками специальной военной операции, помогли этим историям обрести голос, лицо, эмоцию.

© Фото предоставлено ХГПУ Музейно-выставочное пространство "Путь освобождения" открыли на площадке Херсонского государственного педагогического университета © Фото предоставлено ХГПУ Музейно-выставочное пространство "Путь освобождения" открыли на площадке Херсонского государственного педагогического университета

С особым теплом хочется сказать о тех студентах, которые прошли через СВО. Сегодня в нашем университете обучаются 170 участников СВО и 40 детей защитников. Именно их личный опыт делает музей по-настоящему живым.

– Какие еще формы воспитательной и просветительской работы вы развиваете сейчас в университете помимо музея?

– Помимо музея у нас действует Центр патриотического воспитания и студенческий Патриотический клуб "Я горжусь". Студенты также встречаются с ветеранами в формате "Открытого разговора", участвуют в акции "Вузы для фронта!", помогают открывать школьные музеи — недавно вместе со школьниками Скадовского округа создали музей Великой Отечественной войны и СВО.

Наши студенты — участники поисково-археологического отряда: весной они представляли регион на Дальнем Востоке, участвовали в мероприятии "Вахта памяти. Ржев —Дальний Восток", посвященном 80-летию Великой Победы, а летом ездили на раскопки древнего города Мангуп-Кале в Крыму. Вместе с преподавателями-наставниками Сергеем Вишневским и Андреем Гуменюком студенты активно включаются и в военно-исторические реконструкции. Такие инициативы дают возможность прикоснуться к истории, осмыслить, пережить.

Еще одно важное направление нашей работы — кинопедагогика. Мы создали более 20 короткометражных фильмов от двух до 40 минут. Режиссером фильмов стал наш студент Артем Угаров, а сценаристами, операторами и актерами — другие студенты вуза. К съемкам мы часто подключаем и школьников. Вместе они снимают искренние, эмоциональные истории о патриотизме, героизме, духовно-нравственных и семейных ценностях. Наши ученые разработали методические рекомендации по включению кинолент в образовательную практику. Фильмы уже используют и в нашем университете, и в школах Херсонской области. Развитие этого направления идет также в рамках просветительского проекта "Кинопедагогика как воспитательный и ценностный ресурс в образовательной среде", реализуемого при Центре защиты материнства и детства.

– Если подвести итог, что для вас лично, как для ректора и педагога, означает появление этого музея в стенах вуза?

– "Путь освобождения" — это больше, чем музей. Для меня, как ректора и педагога, это вклад в формирование у будущих учителей внутренней опоры: той самой, что рождается из любви к Родине, уважения к ее истории и готовности строить будущее нашей земли своими руками. А как мать я чувствую — то, что мы смогли создать такое пространство, и есть подтверждение: мы идем правильным путем чести, совести и памяти.

Я искренне верю в то, что наши выпускники станут настоящими педагогами и наставниками, для которых патриотизм — это образ жизни, нравственный выбор и ежедневное служение.