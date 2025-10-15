Рейтинг@Mail.ru
09:16 15.10.2025
Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФонари в Москве
Фонари в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Фонари в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки.
"Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад, сильный дождь или пасмурный день, то освещение заработает раньше", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы.
Бирюков напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Демонтировано 17 плавающих фонтанов на зиму на Водоотводном канале в Москве
