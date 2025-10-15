https://ria.ru/20251015/novopavlovka-2048360456.html
ВС России освободили Новопавловку в ДНР
ВС России освободили Новопавловку в ДНР - РИА Новости, 15.10.2025
ВС России освободили Новопавловку в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:16:00+03:00
2025-10-15T12:16:00+03:00
2025-10-15T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e71976b0ed8b2461ead0fd8e5ddacee.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06884d7243e4a942771afec34431ec4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Новопавловку в ДНР
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Новопавловка в ДНР