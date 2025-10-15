Рейтинг@Mail.ru
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили проекты в сфере СПГ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/novak-2048376431.html
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили проекты в сфере СПГ
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили проекты в сфере СПГ - РИА Новости, 15.10.2025
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили проекты в сфере СПГ
Вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман обсудили возможности развития совместных проектов в сферах СПГ, гидро-... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:26:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
в мире
саудовская аравия
россия
александр новак
опек
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20251015/novak-2048376099.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, россия, александр новак, опек, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Российская энергетическая неделя — 2025
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили проекты в сфере СПГ

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере СПГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман обсудили возможности развития совместных проектов в сферах СПГ, гидро- и атомной энергетики на полях Российской энергетической недели, сообщил кабмин РФ.
"Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики. Вице-премьер отметил, что коллективные действия в рамках ОПЕК+ отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик обеих стран. Стороны также обсудили возможности развития совместных проектов в сферах СПГ, гидро- и атомной энергетики", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике
Вчера, 13:24
 
В миреСаудовская АравияРоссияАлександр НовакОПЕКРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала