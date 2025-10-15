https://ria.ru/20251015/novak-2048335508.html
Новак прокомментировал переориентацию российской энергетики на Восток
Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:52:00+03:00
2025-10-15T10:52:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
экономика
россия
восток
азия
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Восток, Азия, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
