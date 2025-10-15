Рейтинг@Mail.ru
Новак прокомментировал переориентацию российской энергетики на Восток
10:52 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Новак прокомментировал переориентацию российской энергетики на Восток
Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.10.2025
экономика, россия, восток, азия, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Восток, Азия, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
Александр Новак
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переориентация российской энергетики на Восток - не вынужденный шаг, а стратегия, центры экономического роста сегодня находятся в Азии, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Что касается переориентации России на Восток, я бы сказал, что это не просто вынужденный шаг на сегодня, вообще, это стратегия России, в том числе она была определена президентом России еще задолго. Мы прекрасно понимаем, что центры экономического роста на сегодняшний день - это страны Азии", - отметил Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Россия найдет покупателей в случае отказа Японии от ее СПГ, заявили в МИД
22 марта, 09:37
 
Экономика Россия Восток Азия Александр Новак Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
