09:41 15.10.2025 (обновлено: 11:30 15.10.2025)
Новак рассказал об управляемом замедлении российской экономики
2025
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика сейчас находится на стадии временного и управляемого замедления, чтобы обуздать инфляцию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).
"Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления, для того чтобы обуздать инфляцию, но это нормальный процесс", - сказал Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики
Александр НовакЭкономикаРоссия
 
 
