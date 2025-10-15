Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам"

ГААГА, 15 окт - РИА Новости. Если США решат поставить Украине ракеты Tomahawk, Нидерланды поддержат это решение, заявил в среду министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Нидерланды всегда заявляли, что поддерживают проведение Украиной глубоких ударных операций и что для этого нет никаких ограничений ни в километрах, ни в отношении типа ракет. Но это должны решать США. Если Соединенные Штаты решат предоставить ракеты Tomahawk, мы обязательно поддержим это", - заявил Брекелманс в ответ на вопрос о том, должен ли Вашингтон поставлять Киеву такие ракеты, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте альянса.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
