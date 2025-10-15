Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам" - РИА Новости, 15.10.2025
09:54 15.10.2025
Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам"
Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам" - РИА Новости, 15.10.2025
Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам"
Если США решат поставить Украине ракеты Tomahawk, Нидерланды поддержат это решение, заявил в среду министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:54:00+03:00
2025-10-15T09:54:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
нато
нидерланды
сша
украина
киев
нидерланды
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, нато, нидерланды
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Нидерланды
Нидерланды заявили, что поддержат решение США по "Томагавкам"

Брекелманс: Нидерланды поддержат решение США по поставкам ракет Tomahawk Украине

ГААГА, 15 окт - РИА Новости. Если США решат поставить Украине ракеты Tomahawk, Нидерланды поддержат это решение, заявил в среду министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Нидерланды всегда заявляли, что поддерживают проведение Украиной глубоких ударных операций и что для этого нет никаких ограничений ни в километрах, ни в отношении типа ракет. Но это должны решать США. Если Соединенные Штаты решат предоставить ракеты Tomahawk, мы обязательно поддержим это", - заявил Брекелманс в ответ на вопрос о том, должен ли Вашингтон поставлять Киеву такие ракеты, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте альянса.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинНАТОНидерланды
 
 
