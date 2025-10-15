МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии Сандра Эйра, уголовное дело в отношении которой заочно будет рассматриваться судом в ДНР, находится в Херсоне, в конце августа она родила ребенка от боевика ВСУ с позывным "Джабари", а в мае перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака, выяснило РИА Новости.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия , она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На странице Эйры в Facebook * (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.

Несколько дней назад наемница сделала публикацию в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с просьбой пристроить собаку, указав местоположение своей семьи.

"Из-за болезни в нашей семье нам приходится вывезти нашу собаку Шторм из Херсона . Ему 18 месяцев, немецкая овчарка, полностью привит, имеет международный паспорт. Он был с нами на передовой и с нашей семьей в Херсоне, охраняет дедушку", - написала она.

В другой публикации наемница сообщает о рождении сына 27 августа этого года. Также она щедро делится своими фотографиями в период беременности, позируя в военной форме, и рассказывает об отношениях с отцом ребенка - боевиком ВСУ с позывным "Джабари".

В конце мая Эйра рассказала на своей странице в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака.

По версии следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину, где вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки принимала участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до лета 2025 года. За это она получила более 2 миллионов рублей.

Грузии, В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.