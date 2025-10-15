Рейтинг@Mail.ru
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии живет в Херсоне - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/naemnitsa-2048291854.html
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии живет в Херсоне
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии живет в Херсоне - РИА Новости, 15.10.2025
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии живет в Херсоне
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии Сандра Эйра, уголовное дело в отношении которой заочно будет рассматриваться судом в ДНР, находится в Херсоне, в конце... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T02:25:00+03:00
2025-10-15T02:25:00+03:00
россия
украина
норвегия
мария захарова
сергей лавров
facebook
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938775938_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_4380b8cb7e72a992eb23460d783c5995.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047519285.html
https://ria.ru/20250929/naemnitsa-2045200851.html
https://ria.ru/20250909/vsu-2040578927.html
россия
украина
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938775938_0:0:822:618_1920x0_80_0_0_304436e5b41afdf804a6af56e2b1a96f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, норвегия, мария захарова, сергей лавров, facebook, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Норвегия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Facebook, Вооруженные силы Украины
Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии живет в Херсоне

Наемница ВСУ из Норвегии, которую будут заочно судить в ДНР, находится в Херсоне

© Фото : соцсетиСандра Эйра
Сандра Эйра - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : соцсети
Сандра Эйра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воевавшая за ВСУ наемница из Норвегии Сандра Эйра, уголовное дело в отношении которой заочно будет рассматриваться судом в ДНР, находится в Херсоне, в конце августа она родила ребенка от боевика ВСУ с позывным "Джабари", а в мае перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака, выяснило РИА Новости.
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия, она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На странице Эйры в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании
10 октября, 14:21
Несколько дней назад наемница сделала публикацию в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с просьбой пристроить собаку, указав местоположение своей семьи.
"Из-за болезни в нашей семье нам приходится вывезти нашу собаку Шторм из Херсона. Ему 18 месяцев, немецкая овчарка, полностью привит, имеет международный паспорт. Он был с нами на передовой и с нашей семьей в Херсоне, охраняет дедушку", - написала она.
В другой публикации наемница сообщает о рождении сына 27 августа этого года. Также она щедро делится своими фотографиями в период беременности, позируя в военной форме, и рассказывает об отношениях с отцом ребенка - боевиком ВСУ с позывным "Джабари".
В конце мая Эйра рассказала на своей странице в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ДНР заочно осудили итальянскую наемницу, воевавшую за ВСУ
29 сентября, 17:43
По версии следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину, где вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки принимала участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до лета 2025 года. За это она получила более 2 миллионов рублей.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Женщина, участвующая в боевых действиях на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
9 сентября, 05:35
 
РоссияУкраинаНорвегияМария ЗахароваСергей ЛавровFacebookВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала