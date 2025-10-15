В Ульяновской области задержали начальника уголовного розыска

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Начальника уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области задержали по подозрению в взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Начальник уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области задержан по коррупционному преступлению, проводим следственные действия", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о статье 290 УК РФ (получение взятки).
В областном УМВД России подтвердили задержание своего сотрудника. По предварительным данным, в 2023 и 2024 годах на должности руководителя одного из территориальных отделов внутренних дел Ульяновска он совершил ряд противоправных действий. Руководство регионального УМВД России назначило служебную проверку для выяснения всех обстоятельств.
