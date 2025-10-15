https://ria.ru/20251015/muzhchina-2048492455.html
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ
Мужчина, который был ранен при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, скончался, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:34:00+03:00
2025-10-15T21:34:00+03:00
2025-10-15T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ
Богомаз: мужчина, раненный при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, умер