В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 15.10.2025
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ
Мужчина, который был ранен при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, скончался, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.10.2025
В Брянской области скончался мужчина, раненный при атаке ВСУ

Богомаз: мужчина, раненный при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, умер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина, который был ранен при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, скончался, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее глава региона сообщал, что ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Брахлов Климовского района Брянской области, ранен мирный житель.
"К сожалению, раненный при атаке укронацистов в селе Брахлов Климовского района мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными", - написал Богомаз в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
