В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева и Петр Потапов внесут на рассмотрение столичного парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень целей добровольчества, включив в него обучение навыкам оказания первой помощи и содействие развитию международного медицинского добровольчества, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Цель законопроекта - расширить перечень целей добровольчества, чтобы включить ключевые направления деятельности волонтеров-медиков, такие как содействие населению в овладении навыками оказания первой помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, содействие развитию международного медицинского добровольчества", - сказано в пояснительной записке.

"Обучение навыкам первой помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, требует отдельного закрепления в качестве одного из пунктов перечня целей добровольческой деятельности. Это даст возможность на новом уровне развивать это направление. В условиях ведения СВО особенно жители приграничья и новых регионов должны понимать свои действия и уметь оказать помощь тем, кто рядом. Нужно настроить массовую просветительскую работу. Ведь при атаке дрона, как и артиллерийском обстреле, счет идет на минуты, в которые важно правильно оказать помощь", - рассказала РИА Новости Воропаева.