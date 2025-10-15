Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества - РИА Новости, 15.10.2025
00:05 15.10.2025
В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества
В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества - РИА Новости, 15.10.2025
В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества
Депутаты от фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева и Петр Потапов внесут на рассмотрение столичного парламента законопроект, которым предлагается расширить... РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
московская городская дума
общество, россия, московская городская дума
Общество, Россия, Московская городская дума
В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества

Депутаты ЛДПР в Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества

Заседание Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева и Петр Потапов внесут на рассмотрение столичного парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень целей добровольчества, включив в него обучение навыкам оказания первой помощи и содействие развитию международного медицинского добровольчества, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Цель законопроекта - расширить перечень целей добровольчества, чтобы включить ключевые направления деятельности волонтеров-медиков, такие как содействие населению в овладении навыками оказания первой помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, содействие развитию международного медицинского добровольчества", - сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что актуальность данного вопроса обусловлена важной ролью волонтеров-медиков в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, обучении населения навыкам первой помощи и участии в международных медицинских инициативах. В документе подчеркивается, что текущий перечень целей добровольчества не включает эти направления, что мешает фиксировать их работу в волонтерских книжках. По мнению депутатов Мосгордумы, это снижает стимул для участия, так как волонтерам не начисляются баллы за такие виды деятельности, что ограничивает их возможность участвовать в конкурсах, получать статусы или награды, поступать в учебные заведения.
"Обучение навыкам первой помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, требует отдельного закрепления в качестве одного из пунктов перечня целей добровольческой деятельности. Это даст возможность на новом уровне развивать это направление. В условиях ведения СВО особенно жители приграничья и новых регионов должны понимать свои действия и уметь оказать помощь тем, кто рядом. Нужно настроить массовую просветительскую работу. Ведь при атаке дрона, как и артиллерийском обстреле, счет идет на минуты, в которые важно правильно оказать помощь", - рассказала РИА Новости Воропаева.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения ликвидируют пробелы в учете деятельности волонтеров-медиков, будут стимулировать их участие в значимых проектах и улучшат систему начисления баллов в волонтерские книжки, что повысит качество жизни общества, безопасность граждан и укрепит позиции России в международной медицинской сфере.
Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что данные изменения являются актуальными и расширят возможность более эффективной работы волонтерских организаций.
ОбществоРоссияМосковская городская дума
 
 
