Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Круглогодичный образовательный молодежный центр "Семья" откроется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.

« "Мордовия стала победителем специального отбора Федерального агентства по делам молодежи – в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети" в регионе появится круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению "Семья". Защита проекта под руководством главы Мордовии Артёма Здунова состоялась 13 октября", - говорится в сообщении.

Центр "ВМесте" начнет работу уже с ноября, его ключевой задачей станет подготовка кадров в области семейной и социальной политики для всех регионов России . Участниками программ уже в 2026 году станут до 5 тысяч человек - молодые семьи, представители госструктур, курирующих семейную политику и социальную защиту, образование и демографическое развитие, а также представители некоммерческого сектора (НКО, молодежных объединений и профильных сообществ, реализующих программы поддержки).

В рамках содержательного блока работа будет вестись по направлениям "Школа осознанного родительства", "Психологическая помощь и развитие", "Социальная и правовая грамотность", "Профессиональное развитие", "Методическая поддержка и супервизия" и "Формирование профессионального сообщества".

Инфраструктура для центра будет создаваться на базе действующего санатория "Надежда" в Рузаевском районе Мордовии. Комплексу зданий предстоит полномасштабная реконструкция, а также благоустройство прилегающей территории. Проект планируется реализовать в три этапа в период с 2027 по 2030 годы.

Отмечается, что идею по созданию центра выдвинули участники смены "Семья" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" платформы Росмолодежь .Форумы.

"Мордовия не случайно выбрана для реализации проекта по созданию круглогодичного центра – в регионе уделяется огромное внимание вопросам поддержки семей, детей и демографии. Глава Мордовии Артём Здунов по решению президента России возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья". В Мордовии создан Семейный совет при главе республики, действует около 40 мер поддержки для семей с детьми. В республике работает уникальная мера поддержки, в рамках которой семьям после рождения каждого ребенка списывают часть ипотеки, а после появления четвертого она погашается полностью. Ее получили уже почти 1500 семей", - подчеркивается в сообщении.

Введена мера поддержки для работников бюджетной сферы при рождении ребенка – семьям с учетом нуждаемости будет предоставляться новое жилье с социальной отделкой. Одно из главных условий – человек должен жить и работать в Мордовии. По истечении 10 лет при рождении детей у семьи будет возможность досрочного выкупа жилья от 0,1% до 70% среднерыночной стоимости жилого помещения в зависимости от количества рожденных детей и срока трудовой деятельности. Первые квартиры семьи получат уже в середине следующего года.