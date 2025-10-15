Рейтинг@Mail.ru
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:27 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/mordoviya-2048482399.html
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии - РИА Новости, 15.10.2025
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии
Круглогодичный образовательный молодежный центр "Семья" откроется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:27:00+03:00
2025-10-15T20:27:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
рузаевский район
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_e3e5719b3125bbae03bf4d2c7a0c0c63.jpg
россия
рузаевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d28b12ca0a8977c5b18c8215607499a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов, рузаевский район, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Рузаевский район, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Республика Мордовия
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии

Круглогодичный образовательный молодежный центр "Семья" откроется в Мордовии

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Круглогодичный образовательный молодежный центр "Семья" откроется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
«
"Мордовия стала победителем специального отбора Федерального агентства по делам молодежи – в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети" в регионе появится круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению "Семья". Защита проекта под руководством главы Мордовии Артёма Здунова состоялась 13 октября", - говорится в сообщении.
Центр "ВМесте" начнет работу уже с ноября, его ключевой задачей станет подготовка кадров в области семейной и социальной политики для всех регионов России. Участниками программ уже в 2026 году станут до 5 тысяч человек - молодые семьи, представители госструктур, курирующих семейную политику и социальную защиту, образование и демографическое развитие, а также представители некоммерческого сектора (НКО, молодежных объединений и профильных сообществ, реализующих программы поддержки).
В рамках содержательного блока работа будет вестись по направлениям "Школа осознанного родительства", "Психологическая помощь и развитие", "Социальная и правовая грамотность", "Профессиональное развитие", "Методическая поддержка и супервизия" и "Формирование профессионального сообщества".
Инфраструктура для центра будет создаваться на базе действующего санатория "Надежда" в Рузаевском районе Мордовии. Комплексу зданий предстоит полномасштабная реконструкция, а также благоустройство прилегающей территории. Проект планируется реализовать в три этапа в период с 2027 по 2030 годы.
Отмечается, что идею по созданию центра выдвинули участники смены "Семья" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" платформы Росмолодежь.Форумы.
"Мордовия не случайно выбрана для реализации проекта по созданию круглогодичного центра – в регионе уделяется огромное внимание вопросам поддержки семей, детей и демографии. Глава Мордовии Артём Здунов по решению президента России возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья". В Мордовии создан Семейный совет при главе республики, действует около 40 мер поддержки для семей с детьми. В республике работает уникальная мера поддержки, в рамках которой семьям после рождения каждого ребенка списывают часть ипотеки, а после появления четвертого она погашается полностью. Ее получили уже почти 1500 семей", - подчеркивается в сообщении.
Введена мера поддержки для работников бюджетной сферы при рождении ребенка – семьям с учетом нуждаемости будет предоставляться новое жилье с социальной отделкой. Одно из главных условий – человек должен жить и работать в Мордовии. По истечении 10 лет при рождении детей у семьи будет возможность досрочного выкупа жилья от 0,1% до 70% среднерыночной стоимости жилого помещения в зависимости от количества рожденных детей и срока трудовой деятельности. Первые квартиры семьи получат уже в середине следующего года.
Недавно в республике начала действовать мера поддержки для молодых мам – если первенец появился до 25 лет, женщине полагается единовременная выплата в 100 тысяч рублей.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРузаевский районФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Республика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала