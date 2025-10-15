Молодежь подключат к разработке стратегии развития Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил привлечь больше молодых людей в возрасте до 25 лет к работе по актуализации стратегии социально-экономического развитая региона до 2050 года, сообщается на сайте регионального правительства.
«
"Александр Моор поручил серьезно увеличить представительство молодежи в возрасте до 25 лет в рабочих группах по актуализации стратегии развития региона. Самое главное, чтобы она воспринималась молодыми земляками как путь, в том числе и их собственного развития, уверен глава региона", - говорится в сообщении.
В Тюменской области ведется работа по актуализации стратегии социально-экономического развития региона и Тюменской городской агломерации на период до 2050 года. В частности это касается анализа структуры экономики, занятости и попытки спрогнозировать желаемое будущее.
Речь о роли молодежи в развитии регионов шла на Губернаторских чтениях в Тюмени. Директор Центра молодежных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Омельченко в своем докладе подчеркнула, что молодые люди становятся драйвером экономики, законодателями трендов и ценностей, они "привязаны к своим родным городам, для них крайне важно локальное культурное и историческое наследие, которое они стремятся продвигать через свои проекты, стартапы, инициативы". По ее словам, молодежь выступает своеобразным барометром, на который можно ориентироваться.