Молодежь подключат к разработке стратегии развития Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил привлечь больше молодых людей в возрасте до 25 лет к работе по актуализации стратегии социально-экономического развитая региона до 2050 года, сообщается на сайте регионального правительства.